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تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 00:41

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حصد تشيلسي بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته في مباراة الإياب أمام بورتو البرتغالي بهدف مقابل لا شيء.

وكانت مباراة الذهاب قد اتهت بفوز تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بورتو، اللاعب مهدي طارمي.

مجريات المباراة:

الفرصة الخطيرة الأولى في اللقاء جاءت في الدقيقة السابعة، عندما مرر بوليسيتش الكرة إلى مونت الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء كرة ارتدت من الدفاع إلى ركنية لم تثمر.

ورد بورتو في الدقيقة 11 عندما حاول حارس تشيلسي أدوارد مندي إبعاد الكرة، لتذهب بالخطأ إلى تيكتيكو الذي سددها مباشرة لترتد من جورجينيو بجانب المرمى.

وكان بورتو الطرف الأكثر استحواذا على الكرة، لكنه عانى لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى تشيلسي، ومرر بوليسيتش الكرة إلى جيمس الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وسنحت فرصة أمام تشيلسي لافتتاح التسجيل في الدقيقة 27، لكن الألماني كاي هافيرتز فضل التمرير لمونت بدلا من التسديد على المرمى، ليقطع الدفاع كرته.

وتخلص كورونا من تشيلويل، قبل أن يهيأ الكرة لنفسه ويسدد فوق مرمى تشيلسي، ومرت الدقائق التالية بهدوء وسط تكتل دفاعي لتشيلسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (0-0).

ظل السيناريو نفسه مع بداية الشوط الثاني، ومرر مونت الكرة في الناحية اليسرى إلى تشيلويل الذي عكسها أمام المرمى دون أن يتمكن بوليسيتش من متابعتها في الشباك.

وحصل مونت على الكرة في الناحية اليسرى، ليسددها نحو المرمى لكن مانافا حولها إلى ركنية، وأجرى بورتو تبديلا هجوميا أشرك من خلاله الإيراني مهدي طارمي.

وترك المهاجم الإيراني مهدي طارمي تأثيرا فوريا عندما سدد كرة رأسية من مسافة بعيدة، تدخل الحارس السنغالي إدوارد مندي للسيطرة عليها في الدقيقة 65.

لكن النصف الثاني من الشوط الثاني كان رتيبا بمعنى الكلمة، فلم يتمكن بورتو إطلاقا من تهيد مرمى تشيلسي، في الوقت الذي اكتفى فيه الفريق اللندني بالاعتماد على هجمات مرتدة شحيحة.

وأجرى تشيلسي أول تبديل له في الدقيقة 86 بدخول حكيم زياش مكان مونت، وبعد لحظات من تصدي ماركيسين لانفراد بوليسيتش في الوقت بدل الضائع، سجل طارمي هدفا خرافيا عبر مقصية خلفية جميلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تشيلسي
#بورتو
#دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

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