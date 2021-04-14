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صفقة هالاند: برشلونة يعلم من أين تؤكل الكتف!

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 16:06

صفقة هالاند: برشلونة يعلم من أين تؤكل الكتف!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني على علم بالمفتاح السحري لإتمام التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن البارسا يعرف من أين تؤكل الكتف في الصفقة، ويدرك جيدا أن القرار في يد مينو رايولا، وكيل اللاعب، بالإضافة لوالده، اللذين يريدان الحصول على 20 مليون يورو كعمولة لكل منهما.

ورغم نفي رايولا صحة هذه الأنباء، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، إلا أن برشلونة يعرف أن هذا شرط الوكيل لإتمام التعاقد، حيث سبق أن حدث الأمر نفسه، في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، عندما طلب رايولا 15 مليون يورو لإنجاز الأمر، في صيف 2019.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة، قد يلجأ لإغراء رايولا بهذا المبلغ، من أجل حسم الصفقة لصالحه في أقرب وقت ممكن، خاصةً أن المهاجم الصريح من أكثر المراكز التي تحتاج للدعم، في الفريق الكاتالوني.

ويرغب البلوغرانا في ضم هالاند، الصيف المقبل، أو خلال الصيف التالي على أقصى تقدير، عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده، البالغ 75 مليون يورو.

واشترط دورتموند الحصول على 150 مليون يورو، من أجل بيع هالاند بعد نهاية الموسم الجاري، بحسب تقارير صحفية.

وهو رقم ضخم للغاية، لكن برشلونة ينتظر أن يخفض النادي الألماني مطالبه، في حال عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#مينو رايولا

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