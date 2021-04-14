يوفنتوس يسعى لخطف أغويرو

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل أغويرو مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، عقب 10 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن الناديين الأكثر رغبة في ضم المهاجم الأرجنتيني هم برشلونة ويوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يسعى لضم أغويرو في ضوء حاجته لمهاجم صاحب اسم كبير يناسب وضعيته المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي.

ولكن سيكون من المستحيل على برشلونة دفع نفس الراتب الذي يتقاضاه أغويرو في مانشستر سيتي حاليًا (12 مليون يورو)، ومن المفترض أن يقدم راتبا أقل مع سلسلة من المكافآت.

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة من جانب يوفنتوس الذي يسعى هو الآخر لجلب مهاجم جديد.

وأكد التقرير، أن يوفنتوس يعمل حاليًا على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل توفير راتبه، والتعاقد مع مهاجمين جديدين، سيكون أحدهما أغويرو.

وكانت تقارير قد ترددت في وقتٍ سابق عن اعتماد برشلونة على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ضم أغويرو، خاصة وأن الثنائي يرتبط بعلاقة صداقة قوية.