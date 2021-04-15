ريال مدريد يقصي ليفربول من دوري الأبطال

أقصى ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما سلبيًا 0-0 في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف لليفربول.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، حيث تلقى محمد صلاح، تمريرة داخل المنطقة، وسدد كرة أرضية، تصدى لها تيبو كورتوا بقدمه اليسرى في الدقيقة الثانية.

وجاء الرد من ريال مدريد، بتسديدة من لوكا مودريتش على حدود المنطقة في الدقيقة التاسعة، اصطدمت بدفاع ليفربول وخرجت لركلة ركنية.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة صاروخية من جيمس ميلنر قائد ليفربول، على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وحرم القائم الأيمن لليفربول، كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد تسديدة أرضية داخل المنطقة.

وأرسل أرنولد، كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لزميله ساديو ماني الذي سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لكورتوا في الدقيقة 38.

وأهدر صلاح، فرصة تسجيل هدف التقدم للريدز في الدقيقة 41، حيث تلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، من زميله ساديو ماني لكنه سدد أعلى مرمى كورتوا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول، الضغط بتسديدة من فيرمينو، تصدى لها كورتوا في الدقيقة 45، ثم تسديدة رأسية أخرى من البرازيلي مرت بجانب القائم.

وأضاع فينيسيوس جونيور، فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 66، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها أليسون حارس ليفربول، والذي واصل التألق بالتصدي للكرة مرة أخرى قبل أن تصل أمام بنزيمة.

وحاول يورغن كلوب مدرب ليفربول، تنشيط فريقه بإشراك ألكانتارا وغوتا وتشامبرلين وشاكيري بدلًا من ميلنر وكاباك وماني وفيرمينو.

وعلى الجانب الآخر، دفع زيدان مدرب ريال مدريد، بأودريوزولا ورودريغو وإيسكو بدلًا من كروس وفينيسيوس وأسينسيو.

وسدد غوتا، كرة اصطدمت بدفاع ريال مدريد، قبل أن ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى كورتوا في الدقيقة 70.

وصوب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، كرة رأسية من داخل المنطقة، مرت أعلى مرمى أليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة 81.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد من محمد صلاح، بعد تمريرة في العمق من ألكانتارا، الذي استغل خطأ ساذجًا من لاعبي ريال مدريد، في التمرير في الدقيقة (90+2).

وفشل لاعبو ليفربول، في محاولاتهم لتسجيل هدف شرفي، ليحسم الميرنغي تأهله لنصف النهائي، ويُحقق المطلوب من المباراة.