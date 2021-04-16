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برشلونة يفاجئ ميسي لتجديد عقده!

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 09:14

برشلونة يفاجئ ميسي لتجديد عقده!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى لتمديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن البرغوث حتى الآن عن موقفه بشأن الاستمرار في "كامب نو".

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يخطط أن يمنح ميسي راتبًا سنويًا يبلغ 30 مليون يورو.

وأشار إلى أن العرض سيكون بمثابة تخفيض لراتب النجم الأرجنتيني مع برشلونة لأكثر من 50%.

يذكر أن ميسي ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في حالة الرحيل عن برشلونة خلال الصيف المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي

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