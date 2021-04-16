سولسكاير: مانشستر يونايتد لا يستسلم أبدا

أكد مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولسكاير، أن فريقه لن يستسلم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اعترافه بأنه من غير الواقعي التفكير في تخطي المتصدر مانشستر سيتي.

ويستعد اليونايتد لتقليص الفارق عن السيتي إلى 8 نقاط في حال فوزه في المباراة أمام بيرنلي المقرر لها بعد غد، الأحد.

وأبلغ سولسكاير الصحفيين "بالطبع لن نستسلم. مانشستر يونايتد لا يستسلم أبدا. هذا الفريق وهذا النادي تعرض لانتكاسات كثيرة والكثير من النجاحات في العودة من جديد أيضا، لأن ذلك موجود في شخصية النادي".

وأضاف "لكن واقعيا من الصعب تجاوز سيتي، لكنه عندما يوجد فريق متماسك هكذا لا تتوقع أن يخسر 3 مباريات من آخر 6، لكن طالما نؤدي عملنا يجب أن ننهي الموسم بقوة".

واحتل يونايتد المركز الثالث الموسم الماضي، بفارق 33 نقطة عن ليفربول حامل اللقب و15 نقطة خلف سيتي صاحب المركز الثاني، وإنهاء هذا الموسم في المركز الثاني يعتبر تقدما، لكن المدرب النرويجي قال إن فريقه هدفه أعلى من ذلك.

وتابع "يجب أن تحقق تقدما وهذا أمر طبيعي. تريد إنهاء الموسم بقوة وإذا نجحت في احتلال المركز الثاني فهذا يعتبر تقدما".

وواصل "هذه ليست النهاية بل النهاية هي الفوز باللقب. إنه تقدم خطوة بخطوة وفي النهاية إذا قدمنا أداء جيدا بما يكفي سنحقق البطولات وسيكون الفوز بالدوري طموحنا".

وختم "ماركوس راشفورد قد لا يشارك في مباراة الأحد بسبب إصابة في قدمه، بينما المدافع إيريك بيلي، الذي غاب عن آخر 4 مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا بات جاهزا".