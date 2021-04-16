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هالاند يعقد المهمة على الفرق الراغبة بضمه!

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 09:26

هالاند يعقد المهمة على الفرق الراغبة بضمه!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن الفرق الراغبة بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، ستواجه عقبة في إمكانية الحصول على خدمات الأخير.

ويحظى هالاند باهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى قطبي مانشستر.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هالاند يطلب الحصول على راتب يبلغ 35 مليون يورو خالصة الضرائب في الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب يجعل صفقة هالاند غير ممكنة للعديد من الأندية خلال الصيف المقبل.

وأوضحت أن عقد هالاند سيكون لمدة 5 سنوات، ما يعني حصوله على 175 مليون يورو من ناديه الجديد، بالإضافة إلى العمولات الخاصة بوالده بالإضافة إلى الوكيل مينو رايولا.

وذكرت أن مطالب دورتموند لن تقل عن 150 مليون يورو، ما يعني أن إجمالي الصفقة يقترب من 500 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد
#برشلونة
#مانشستر يونايتد
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