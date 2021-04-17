زياش يقود تشيلسي لإقصاء السيتي من الكأس

أقصى تشيلسي نظيره مانشستر سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز عليه بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "البلوز"، اللاعب المغربي حكيم زياش.

وسيلاقي تشيلسي في المباراة النهائية الفائز من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون المقررة الأحد.

مجريات المباراة:

شكل تشيلسي الخطورة الأولى في الدقيقة 6، وذلك بعدما أرسل فيرنر عرضية أرضية وصلت إلى زياش الذي سدد بدوره في الشباك، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل على الألماني في بداية الهجمة.

وأتى الرد من السيتي في الدقيقة 10 بتسديدة عبر جيسوس أمسك بها كيبا، ثم عاد تشيلسي للظهور من جديد حين سدد بن تشيلويل على الطائر كرة مرت إلى جوار القائم.

وحاول جيمس مباغتة ستيفين بتسديدة في الدقيقة 34 إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم، ثم أرسل سترلينغ عرضية، ارتقى لها فيرناندينيو مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول.

وأجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا التبديل الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، بنزول فودين على حساب دي بروين، بعد تعرض الأخير للإصابة في الكاحل.

ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 55، بصورة مشابهة للهدف الملغي في الشوط الأول، بعدما أرسل فيرنير عرضية أرضية لزياش، ليسجل المغربي بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

وأهدر زياش فرصة قتل المباراة في الدقيقة 59، بعدما تلقى كرة بينية أخطأ دياز في إبعادها لتصل إلى النجم المغربي الذي انفرد بستيفين وسدد كرة أرضية مباشرة، تصدى لها حارس السيتي.

ودفع غوارديولا بورقته الثانية بنزول غوندوغان على حساب توريس، وحاول السيتي تعديل النتيجة بعدما أرسل فودين عرضية، مهدها رودريغو بالرأس لدياز، الذي سدد بدوره رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وأجرى بعدها توخيل مباشرة التبديل الأول لتشيلسي بنزول بوليسيتش على حساب مونت، ثم انطلق فيرنر من قبل وسط الملعب، حتى وصل إلى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، مسددًا كرة ضعيفة أمسك بها ستيفين بسهولة.

وعقب تلك الفرصة أجرى توخيل تبديلين بنزول هافيرتز على حساب فيرنر، كما دفع بإيمرسون على حساب زياش، ثم وسدد رودريغو كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 تصدى لها كيبا.

ودفع توخيل بزوما على حساب سيلفا في الدقيقة 88، ونجح تشيلسي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر بوليسيتش، إلا أنه تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وارتقى رودريغو لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مسددًا رأسية تألق كيبا في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف دون رد، وتأهله إلى نهائي البطولة.