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سان جيرمان يستقر على خليفة نيمار ومبابي

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 10:01

سان جيرمان يستقر على خليفة نيمار ومبابي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك إعجابًا كبيرًا لدى مسؤولي سان جيرمان بالفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب الفرنسي على التجديد حتى الآن، ما قد يدفع البارسا لبيعه في الصيف المقبل.

وأشارت إلى سان جيرمان يرحب بإجراء مبادلة بين نيمار دا سيلفا وديمبلي، إذا لم يجدد الأول عقده مع النادي الباريسي.

وأوضحت أن تجديد نيمار مع باريس بات مسألة وقت، لكن مسؤولي سان جيرمان يحافظون على اهتمامهم بديمبلي.

وقالت إن باريس يخطط أيضًا لضم ديمبلي في حالة رحيل كيليان مبابي عن "حديقة الأمراء" خلال الصيف المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#عثمان ديمبلي
#نيمار دا سيلفا
#كيليان مبابي
#برشلونة

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