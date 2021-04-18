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لاعبو ريال مدريد يتخذون قرارا مفاجئا

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 16:12

لاعبو ريال مدريد يتخذون قرارا مفاجئا
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي ريال مدريد الإسباني اتخذوا قرارا جماعيا مفاجئا من أجل دعم فريقهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لاعبي ريال مدريد قرروا التنازل عن مكافآت بقيمة 26 مليون إسترليني، إذا فاز الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويهدف لاعبو الميرنغي إلى مساعدة النادي الملكي على التعافي من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وتعرض ريال مدريد لخسائر قدرها 78.8 مليون إسترليني حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد مصممون على التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة مثل غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو في الصيف المقبل، حتى يستطيع النادي المنافسة بقوة على ضم إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#كورونا
#فيروس كورونا

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