ماذا قال المغربي زياش بعد الفوز على السيتي؟

أعرب نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير، والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز زياش هدف المباراة الوحيد إثر متابعة لتمريرة الألماني تيمو فيرنر "المقشرة" أمام المرمى، لينهي حلم مانشستر سيتي في إحراز الرباعية هذا الموسم.

وقال زياش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "الشوط الثاني كان صعبا بعض الشيء، لكن سجلنا الهدف الذي احتجنا له".

وعن الهدف الذي أحرزه، قال "يجب دائما قبل المباراة أن يتملكك شعور بأنك تريد التسجيل، كانت تمريرة جيدة ووضعت الكرة بسهولة في المرمى".

وأكد النجم المغربي حكيم زياش، أنه ما يزال يعمل على تقديم أفضل مستوياته مع تشيلسي الذي انتقل إله الصيف الماضي قادما من أياكس.

وأردف زياش صاحب الـ28 عامًا "ليس بعد، ما يزال أمامي الكثير من العمل، لكني أعتقد أنني في الطريق الصحيح".

ويأمل زياش أن يتمكن فريقه من إنهاء الموسم بطريقة مميزة، مضيفًا "إذا نظرت إلى المسابقات التي ننافس فيها، كل الطرق مفتوحة والكل متحمس بهذا الشأن".