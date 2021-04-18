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مبابي يصدم ريال مدريد!

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 22:17

مبابي يصدم ريال مدريد!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أثار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، الجدل مجددا حول مستقبله مع فريقه بعد المباراة أمام سانت إتيان، على الرغم من رفضه التعليق على خطوته القادمة في تصريحات عقب المباراة.

وأحرز مبابي هدفين في فوز دراماتيكي لسان جيرمان على حساب سانت إيتيان، بنتيجة (3-2)، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 33 للدوري الفرنسي.

وكتب مبابي عبر حسابه على "إنستغرام" عقب المباراة "يا لها من مباراة، هذا هو فريقي".

ومن المعروف أن ريال مدريد يسعى بقوة لضم مبابي في الصيف المقبل، أو في صيف 2022 مع نهاية عقده على أقصى تقدير.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

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