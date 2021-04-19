بايرن ميونخ ودورتموند خارج البطولة الجديدة

عرب ٤٨ / أ ف ب

ذكرت تقارير صحفية أن فريقين فرنسيين على الأقل سيشاركان سنويا في البطولة الجديدة المنافسة لدوري أبطال أوروبا؛ وأكد الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن "الأخير ونظيره بايرن ميونخ يعارضان بوضوح هذه المسابقة".

وذكر مصدر من الفرق المنافسة في البطولة أنه "سيكون هناك فريقين فرنسيين على الأقل كل سنة في هذه البطولة؛ التي يعارضها بشدة الاتحادين الأوروبي والدولي"، مشيرا إلى "فرضية تأهل بطل الدوري الفرنسي إلى الدوري السوبر".

وفجرت ليل الأحد- الإثنين قنبلة كروية بعدما أعلن 12 فريقا كبيرا إطلاق الدوري السوبر الأوروبي في خطوة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الإيرادات التي تأثرت بشكل هائل بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأعلن بشكل رسمي عن مشاركة 12 ناديا في هذه المسابقة، بواقع ستة من الدوري الإنجليزي (آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول وتشيلسي)، وثلاثة من الدوري الإسباني (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومثلها من الدوري الإيطالي (يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان).

وستنضمّ ثلاثة أندية أخرى إلى الأندية المؤسسة الـ12 وفق الإعلان الصادر عن المنظمة الجديدة التي يرأسها رئيس رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ولم ينضم أي نادٍ فرنسي أو ألماني إلى الأندية المؤسسة حتى الآن، ولم يتخذ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أي موقف بشأن الانضمام وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات.

وستتم إضافة خمسة أندية عبر نظام تأهل موسمي إلى المؤسسين الـ15، من دون أن يكشف النقاب حتى الآن عن النظام الذي سيتبع في تحديد هوية الفرق المتأهلة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند هانس يواكيم فاتسكه فإن ناديه وغريمه بايرن يعارضان بوضوح المشاركة في البطولة المستحدثة، قائلا في بيان نشر على موقع النادي "قدم الناديان الألمانيان الممثلان في مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، آراء متطابقة 100% في جميع المناقشات".

وعارضت رابطة الأندية الأوروبية إطلاق الدوري السوبر، ما دفع برئيسها ورئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي إلى الاستقالة من منصبه وسحب عضوية عملاق تورينو من الرابطة.

وتزامنا مع الإعلان عن إطلاق البطولة الجديدة التي ستقام في منتصف الأسبوع للتعارض بالتالي مع مسابقتي الاتحاد الأوروبي، دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ارتفعت أسهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد في البورصة الإثنين.

وارتفعت أسهم النادي الإيطالي بنسبة سبعة بالمئة الى 0,827 يورو بعد ساعة من افتتاح بورصة ميلانو، وذلك بعد أسابيع من تراجعها نتيجة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في آذار/ مارس.

أما يونايتد، فارتفعت أسهمه المدرجة في بورصة نيويورك بأكثر من خمسة بالمئة في تداول ما قبل افتتاح السوق.