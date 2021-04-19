ميسي يقترب من البقاء مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اقترب خطوة من تجديد عقده مع فريقه برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري، إذ لم يتم التوصل حتى الآن حول تجديد عقده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن والد البرغوث الأرجنتيني، خورخي ميسي، ينوي الجلوس مع مسؤولي البارسا للتفاوض حول تجديد عقد ابنه.

وأوضحت أن والد ميسي متواجد حاليًا في برشلونة لبدء مرحلة التفاوض حول التجديد.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بلقب كأس إسبانيا، مساء أمس السبت، على حساب فريق أتلتيك بيلباو، بعد الفوز برباعية نظيفة، سجل منها البرغوث الأرجنتيني هدفين.

وعقب المباراة، أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن ميسي يرغب في البقاء داخل كامب نو، وسوف يتم بدء محادثات تجديد عقده قريبًا.