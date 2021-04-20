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أغويرو يقترب من التوقيع لبرشلونة

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 20:46

أغويرو يقترب من التوقيع لبرشلونة
النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، تلقى عرضا رسميا للانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكان السيتي قد أعلن منذ عدة أسابيع رحيل أغويرو بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما قضى 10 أعوام في ملعب "الاتحاد".

وبحسب موقع "Tyc" الأرجنتيني، فإن أغويرو تلقى عرضًا من برشلونة للتوقيع لمدة عامين، واقترب من الموافقة عليه، واللعب إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي.

وارتبط اسم أغويرو بالاستمرار في البريمييرليغ والانتقال إما لتشيلسي أو مانشستر يونايتد، لكنه بات أقرب إلى برشلونة.

ويعد التعاقد مع أغويرو فرصة ذهبية لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده بملعب الاتحاد، وعدم تكليف النادي أي شيء مقابل الصفقة، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#سيرجيو أغويرو
#برشلونة
#ليونيل ميسي

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