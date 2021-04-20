توتنهام يتعاقد مع خليفة مورينيو

تعاقد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مع لاعبه السابق رايان ماسون لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وستكون أول مباراة للمدرب ماسون مع توتنهام أمام ساوثهامبتون في الدوري غدا الأربعاء، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان "لدينا ثقة كبيرة في هذه التشكيلة من اللاعبين الموهوبين".

وأكد "سنخوض نهائي الكأس ولدينا 6 مباريات متبقية في الدوري، ويجب أن ينصب كل تركيزنا على تحقيق نهاية قوية لهذا الموسم".