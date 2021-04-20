هل يطيح "يويفا" بفرق السوبر الأوروبي من دوري الأبطال؟

أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أقر بشأن إمكانية إقصاء الفرق المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي من المنافسة في المسابقات القارية هذا الموسم.

وبلغت 3 فرق مؤسسة لدوري السوبر الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وهي ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي؛ فيما بلغ فريقان نصف نهائي الدوري الأوروبي هما مانشستر يونايتد وآرسنال.

وهدد "يويفا" بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت الإثنين إن التهديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذه فعليا ابتداء من الموسم المقبل، ولا ينطبق على ما تبقى من الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد القاري، ليس بصدد توقيع عقوبات مالية على هذه الفرق، من خلال تقليص قيمة مكافآتها الخاصة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لهذا الموسم.

وذكرت أن التلويح بحرمان لاعبي فرق السوبر ليغ، من المشاركة مع المنتخبات في يورو 2020، ما زال موجودا، لكن دون خطوط عريضة حتى الآن.