السوبر الأوروبي: 4 أسباب تدفع برشلونة للانسحاب!

يدرس فريق برشلونة الإسباني مغادرة دوري السوبر الأوروبي بعدما شهدت الساعات الأخيرة خروج الفرق الإنجليزية الستة من البطولة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإنه يدور نقاش داخل جدران البارسا في الوقت الحالي، قد يدفع الفريق للانسحاب أيضًا من دوري السوبر الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن الضغط الحكومي، ورفض الجماهير في برشلونة، وانسحاب الأندية الإنجليزية، وعدم الاستقرار، هي العوامل التي من شأنها أن تدفع برشلونة إلى قول "لا" في النهاية للمشروع.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد اتفق مع مؤسسي السوبر ليغ، على أن فريقه لن يشارك في البطولة، إلا بموافقة أعضاء النادي.