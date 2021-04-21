ميسي ودي يونغ مهددان بالغياب عن مواجهة فياريال

أفادت تقارير صحفية أن نجمي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ، مهددان بالغياب عن مباراة فريقهما أمام فياريال، في الوقت الذي يستعدان فيه لخوض مواجهة خيتافي غدا، الخميس، ضمن أحداث الجولة الـ31 من الليغا.

ويستعد برشلونة لاستئناف مشواره في الليغا، عقب تتويجه ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ يمتلكان 4 بطاقات صفراء، وبالتالي سيخوضان مباراة الغد بحذر كبير.

ويملك ميسي ودي يونغ 4 بطاقات صفراء، وبالتالي في حالة حصول أيًا منهما على بطاقة جديدة، سيغيب عن مواجهة فياريال، في واحدة من أصعب الاختبارات المتبقية لبرشلونة.

وأوضح التقرير، أن دي يونغ حافظ على هدوءه ولم يتلق البطاقة الخامسة خلال المباريات التسعة الماضية، بينما ظل ميسي ببطاقاته الأربعة طيلة 5 مباريات.