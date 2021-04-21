يوفنتوس يبدي اهتمامه بالتعاقد مع مدرب بايرن

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، أعرب عن رغبته في الرحيل في نهاية الموسم الجاري؛ وذلك حسبما أعلن بنفسه قبل عدة أيام.

وأشارت عدة تقارير إلى احتمالية تولي فليك تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا لمواطنه يواكيم لوف، المقرر رحيله فور انتهاء مشوار المانشافت في بطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن منتخب ألمانيا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد البايرن لحصد السداسية التاريخية.

وأفادت أن نادي يوفنتوس عبر عن اهتمامه بالتعاقد مع فليك، لخلافة الإيطالي أندريا بيرلو بنهاية الموسم الحالي، وذلك نظرًا لتراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

وبات اليوفي في طريقه لخسارة لقب الدوري الإيطالي، الذي هيمن عليه في آخر 9 سنوات، وذلك في ظل احتلاله المركز الرابع بجدول الترتيب، متأخرًا عن الصدارة بفارق 13 نقطة.

ويرغب مسؤولو يوفنتوس في جلب فليك إلى ملعب أليانز، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فشل في نيله رغم الصفقات المميزة التي أبرمها بضمه كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت في آخر 3 سنوات.

يذكر أن يوفنتوس سيكون مضطرًا لدفع 8 ملايين يورو راتبًا سنويًا لمدرب بايرن ميونخ الحالي، حال أراد التوقيع معه.