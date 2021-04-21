  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يبدي اهتمامه بالتعاقد مع مدرب بايرن

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 15:27

يوفنتوس يبدي اهتمامه بالتعاقد مع مدرب بايرن
المدرب الألماني هانز فليك (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، أعرب عن رغبته في الرحيل في نهاية الموسم الجاري؛ وذلك حسبما أعلن بنفسه قبل عدة أيام.

وأشارت عدة تقارير إلى احتمالية تولي فليك تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا لمواطنه يواكيم لوف، المقرر رحيله فور انتهاء مشوار المانشافت في بطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن منتخب ألمانيا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد البايرن لحصد السداسية التاريخية.

وأفادت أن نادي يوفنتوس عبر عن اهتمامه بالتعاقد مع فليك، لخلافة الإيطالي أندريا بيرلو بنهاية الموسم الحالي، وذلك نظرًا لتراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

وبات اليوفي في طريقه لخسارة لقب الدوري الإيطالي، الذي هيمن عليه في آخر 9 سنوات، وذلك في ظل احتلاله المركز الرابع بجدول الترتيب، متأخرًا عن الصدارة بفارق 13 نقطة.

ويرغب مسؤولو يوفنتوس في جلب فليك إلى ملعب أليانز، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فشل في نيله رغم الصفقات المميزة التي أبرمها بضمه كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت في آخر 3 سنوات.

يذكر أن يوفنتوس سيكون مضطرًا لدفع 8 ملايين يورو راتبًا سنويًا لمدرب بايرن ميونخ الحالي، حال أراد التوقيع معه.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#هانز فليك
#يوفنتوس
#منتخب ألمانيا
#يواكيم لوف

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي ودي يونغ مهددان بالغياب عن مواجهة فياريال
ميسي ودي يونغ مهددان بالغياب عن مواجهة فياريال

2021-04-21

الخليفي يرد على إمكانية رحيل مبابي!
الخليفي يرد على إمكانية رحيل مبابي!

2021-04-21

فرق البريمييرليغ تنسحب من السوبر الأوروبي
فرق البريمييرليغ تنسحب من السوبر الأوروبي

2021-04-21

الأكثر قراءة

يافا: زحف استيطانيّ لمحو الملامح العربيّة للمدينة

يافا: زحف استيطانيّ لمحو الملامح العربيّة للمدينة

2021-04-20
دعم المشتركة والموحدة لمقترح

دعم المشتركة والموحدة لمقترح "يش عتيد": هل هو بداية لتشكيل حكومة مناوئة لنتنياهو؟

2021-04-20
نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل الأزمة عبر انتخابات مباشرة

نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل الأزمة عبر انتخابات مباشرة

2021-04-20
2014: ساعة قبل الإفطار.. غارة إسرائيلية تبيد عائلة إبراهيم الكيلاني

2014: ساعة قبل الإفطار.. غارة إسرائيلية تبيد عائلة إبراهيم الكيلاني

2021-04-20
الجيش الروسيّ يعلن مقتل

الجيش الروسيّ يعلن مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف نفذها في سورية

2021-04-20