الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد ينفرد بالصدارة

انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه هويسكا المهدد بالهبوط إلى الثانية 2-صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.

وهو الفوز الثاني تواليًا والـ22 هذا الموسم لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وبه عاد إلى الصدارة برصيد 73 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن "جاره" ريال مدريد الفائز، الأربعاء، على مضيفه قادش 3-صفر.

ولم يكن بإمكان الـ "روخيبلانكوس" ارتكاب أي دعسة ناقصة على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" بعد فوز ريال، وإشبيلية على ليفانتي 1-صفر وتقدمه للمركز الثالث (67).

فيما يحتل برشلونة المركز الرابع (65) ويلتقي لاحقًا مع ضيفه خيتافي كما يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، مُني هويسكا بخسارته الثانية تواليا وبات مهددا بالهبوط إلى الثانية بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر متساويًا مع إلتشي، ومتأخرًا بفارق نقطة عن بلد الوليد في المركز الـ16 المنقذ من الهبوط.

وغاب عن أتلتيكو العديد من عناصره على غرار المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس والبرتغالي جواو فيليكس والفرنسي توما ليمار للإصابة، فيما لعب ساوول نيغويس على الرواق الأيسر والمكسيكي هيكتور هيريرا في الوسط، فيما تألف الهجوم من الثنائي ماركوس يورنتي والأرجنتيني أنخل كوريا.

وكان هويسكا فرض التعادل السلبي على أتلتيكو في الذهاب في أيلول/سبتمبر الماضي.