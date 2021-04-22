الدوري الإيطالي: روما يفكك سلسلة انتصارات أتلانتا

فرّط أتالانتا بفرصة ثمينة للارتقاء إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه روما 1-1 ضمن منافسات المرحلة 32، علمًا أنه سيطر على اللقاء في الملعب الأولمبي في العاصمة ولعب بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة لتتوقف سلسلة انتصاراته عند خمسة متتالية.

وتقدّم الفريق الشمالي عبر الأوكراني رسلان مالينوفسكي (26)، قبل أن يطرد لاعبه الألماني روبن غوزنس (69)، ويعادل براين كريستانتي لروما (75)، فيما طرد البرازيلي روجر ايبانييس، من جانب أصحاب الأرض في الثواني الأخيرة (90+5).

وباتت نقطة واحدة تفصل بين المركزين الثاني والرابع، حيث يحتل ميلان الوصافة (66 نقطة) بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، أمام أتالانتا الثالث، الذي يتفوق على يوفنتوس الرابع في المواجهتين المباشرتين وبرصيد 65 نقطة لكل منهما.

وكان ميلان سقط، الثلاثاء، 1-2 أمام ساسوولو فيما تعادل إنتر مع سبيتسيا مقابل فوز يوفنتوس 3-1 على بارما.

ويلتقي لاحقًا نابولي الخامس (60) ولاتسيو السادس (58) الذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة في مباراة مثيرة وهامة جدًا للصراع على المشاركة القارية.

أما روما، الذي باتت مهمته أصعب حيث يحتل المركز السابع مع 55 نقطة، فسيعوّل على الفوز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره في نصف النهائي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يستضيفه الخميس المقبل.

وكانت هذه المرة الأولى التي يفشل فيها فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني في الخروج بالنقاط الثلاث بعد خمسة انتصارات متتالية، آخرها على يوفنتوس بهدف نظيف في المرحلة السابقة.

وفي مبارياته الإثنتي عشرة الأخيرة في "سيري أ"، مني أتالانتا بهزيمة واحدة كانت أمام إنتر، مقابل تسعة انتصارات وتعادلين.

وقال غاسبيريني بعد المباراة "غاضب؟ قليلًا لاسيما نظرًا للفرص التي أهدرناها. سيطر أتالانتا على المباراة طيلة 70 دقيقة وبدا وكأننا قد نخسرها في أي لحظة. وزادت الامور تعقيدًا بعد الطرد".