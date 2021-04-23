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إشارة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 09:12

إشارة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية إشارة جديدة حول اقتراب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يتمسك بأمل حسم الصفقة، ويواصل التحدث حتى الآن مع وكلاء اللاعب الفرنسي.

وأشار إلى أن مبابي طلب من شخص يثق به أن يجد له منزلا في مدريد، وبالتأكيد فإن اللاعب الفرنسي لا يهدف للاستثمار العقاري هناك.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه لا ينبغي استبعاد أي سيناريو في صفقة مبابي، سواء الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، أو لعب موسم آخر مع سان جيرمان ثم الانتقال مجانًا للنادي الذي يريده في صيف 2022.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي

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