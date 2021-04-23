  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة كريستيانو

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 14:53

مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف استعادة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال الموسم الكروي القادم.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن تزعم العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب يخطط للرحيل في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه أجريت اتصالات بين مانشستر يونايتد وخورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، من أجل عودة النجم البرتغالي إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو قبل عام واحد فقط من نهاية عقده.

وأوضحت أنه كي تنجح الصفقة يجب أن يخفض رونالدو من راتبه البالغ 30 مليون يورو سنويًا.

وذكرت أن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب بايرن يزف نبأ سارا قبل مواجهة ماينز
مدرب بايرن يزف نبأ سارا قبل مواجهة ماينز

2021-04-23

إشارة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد
إشارة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد

2021-04-23

بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على صفقة فرنسية
بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على صفقة فرنسية

2021-04-23

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

2021-04-22
أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

2021-04-22
مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

2021-04-22
مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

2021-04-22
تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

2021-04-22