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رئيس "يويفا" يكرر تهديداته لفرق السوبر الأوروبي

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 10:07

رئيس "يويفا" يكرر تهديداته لفرق السوبر الأوروبي
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أليكساندر سيفرين، هدد فرق دوري السوبر الأوروبي مجددا باستبعادها من أي بطولة يقيمها الاتحاد في المستقبل.

ولم تعلن فرق ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس عن انسحابها بعد من البطولة التي أسسها 12 فريقا بارزا في أوروبا، قبل أن يتسبب الأمر بدود فعل جماهيرية كبيرة.

وذكر سيفرين في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية "أولئك الذين لا زالوا موجودين في دوري السوبر الأوروبي، قد لا يمكنهم المشاركة في بطولات يويفا في المستقبل".

وأضاف "بطولاتنا ستكون رائعة حتى بدون تلك الأندية الأربعة".

كان هدف بطولة دوري السوبر الأوروبي هو منافسة دوري أبطال أوروبا والذي ينظمه "يويفا"، لكن المشروع يبدو وأنه في طريقه إلى الانهيار بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

لكن فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والذي يترأس أيضا بطولة دوري السوبر الأوروبي، أكد في مرات عديدة أن الأمور لم تنته بعد لأن الأندية لا يمكنها مغادرة تلك البطولة.

وختم سيفرين "لقد حاولوا مرة وفشلوا"، معربا عن ثقته في أن تكون المحادثات المستقبلية حول دخل الأندية أسهل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يويفا
#دوري السوبر الأوروبي
#برشلونة
#ريال مدريد
#ميلان
#يوفنتوس
#أليكساندر سيفرين
#الاتحاد الأوروبي

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