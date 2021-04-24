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ليفربول يقترب من حسم صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 09:40

ليفربول يقترب من حسم صفقة دفاعية
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي اقترب من حسم صفقة دفاعية جديدة من أجل ترميم الثغرات التي سببتها الإصابات منذ بداية الموسم الجاري.

وعانى المدرب الألماني يورغن كلوب هذا الموسم من كثرة الغيابات في خط الدفاع، في ظل تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو غوميز لإصابات أبعدتهما طويلًا عن الملاعب.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلًا عن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن ليفربول على مشارف التعاقد مع إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزيج.

وأفاد بأن المدافع الفرنسي الشاب سيوقع للريدز لمدة 5 سنوات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ولا يخطط ليفربول للتفاوض مع لايبزيج بشأن ضم صاحب الـ21 عامًا، حيث ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغة 35 مليون يورو.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ليفربول
#يورغن كلوب
#إبراهيما كوناتي
#لايبزيج

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