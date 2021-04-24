  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب ليفربول: لا نستحق اللعب بدوري الأبطال

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 18:12

مدرب ليفربول: لا نستحق اللعب بدوري الأبطال
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

عقب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على تعادل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "سجلنا هدفًا رائعًا، لكن لم نتمكن من حسم المباراة، ولم نلعب جيدا بصورة كافية.. التعرض لهجمة مرتدة أمر وارد، لكن يتوجب علينا المواصلة والحفاظ على الكرة، وإجبارهم على الركض".

وأضاف "أبقينا على أملهم، واستحقوا في النهاية تسجيل الهدف، فهم أحرزوا هدفًا قبله، لكن لسوء حظ ويلسون أن الكرة اصطدمت بيده.. لم نستفد من تلك الهدية، وهذا أمر يصعب تقبله".

وتابع "لماذا حدث ذلك؟ لا أعرف، كان يجب أن نحافظ على الكرة، وبطريقة ما لم نقاتل بما يكفي، ولم نسيطر على المباراة".

وأردف المدرب الألماني "استحوذنا على الكرة بنسبة 70%، وكان يجب أن تصل إلى 80%.. خلقنا الكثير من الفرص ولم نسجلها، وبالتالي كان علينا صنع المزيد، ولم نفعل ذلك بصورة جيدة".

وختم "قاتلوا من أجل التعادل، ولم نحصل نحن على أكثر من نقطة، والتي يشبه شعورها الإحساس الهزيمة.. لم أر اليوم أننا نستحق اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يورغن كلوب
#ليفربول
#نيوكاسل يونايتد
#الدوري الإنجليزي

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يخطط لصفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد
يوفنتوس يخطط لصفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد

2021-04-24

رئيس "يويفا" يكرر تهديداته لفرق السوبر الأوروبي
رئيس "يويفا" يكرر تهديداته لفرق السوبر الأوروبي

2021-04-24

ليفربول يقترب من حسم صفقة دفاعية
ليفربول يقترب من حسم صفقة دفاعية

2021-04-24

الأكثر قراءة

القدس: السفارة الأميركية تدعو لوقف التحريض بعد اعتداءات اليمين

القدس: السفارة الأميركية تدعو لوقف التحريض بعد اعتداءات اليمين

2021-04-23
تحقيق إسرائيلي:

تحقيق إسرائيلي: "منظومة الدفاع حاولت إسقاط الصاروخ السوري بمضادات غير ملائمة"

2021-04-23
بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل

بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل "حكومة وحدة"

2021-04-23
القدس المحتلة: تواصل اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين طوال الليل

القدس المحتلة: تواصل اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين طوال الليل

2021-04-23
استطلاعات: انتخابات خامسة ستفضي لنتيجة مشابهة للرابعة

استطلاعات: انتخابات خامسة ستفضي لنتيجة مشابهة للرابعة

2021-04-23