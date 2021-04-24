مدرب ليفربول: لا نستحق اللعب بدوري الأبطال

عقب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على تعادل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "سجلنا هدفًا رائعًا، لكن لم نتمكن من حسم المباراة، ولم نلعب جيدا بصورة كافية.. التعرض لهجمة مرتدة أمر وارد، لكن يتوجب علينا المواصلة والحفاظ على الكرة، وإجبارهم على الركض".

وأضاف "أبقينا على أملهم، واستحقوا في النهاية تسجيل الهدف، فهم أحرزوا هدفًا قبله، لكن لسوء حظ ويلسون أن الكرة اصطدمت بيده.. لم نستفد من تلك الهدية، وهذا أمر يصعب تقبله".

وتابع "لماذا حدث ذلك؟ لا أعرف، كان يجب أن نحافظ على الكرة، وبطريقة ما لم نقاتل بما يكفي، ولم نسيطر على المباراة".

وأردف المدرب الألماني "استحوذنا على الكرة بنسبة 70%، وكان يجب أن تصل إلى 80%.. خلقنا الكثير من الفرص ولم نسجلها، وبالتالي كان علينا صنع المزيد، ولم نفعل ذلك بصورة جيدة".

وختم "قاتلوا من أجل التعادل، ولم نحصل نحن على أكثر من نقطة، والتي يشبه شعورها الإحساس الهزيمة.. لم أر اليوم أننا نستحق اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل".