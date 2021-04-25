ثنائيّة غريزمان تمكّن برشلونة من هزيمة فياريال

فاز نادي برشلونة على مضيفه فياريال بهدفين لهدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليحصد الفريق بذلك ثلاث نقاط كاملة مهمّة للغاية في السباق على اللقب.

وقدم الفريقان شوطا أولا غلب عليه الطابع التنافسي، وسط أفضلية من جانب برشلونة الذي كان الأكثر استحواذا والأخطر في محاولاته على مرمى فياريال.

ولم تكن فرص أصحاب الأرض أقل خطورة من منافسه، إذ تمكن الفريق من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 26، بهدف رائع أحرزه النيجيري سامويل شوكويزي بعد أن تلاعب بدفاع برشلونة وحارسه قبل أن يُسكن الكرة داخل الشباك.

(أ ب)

ورد الفريق الكتالوني جاء سريعا بهدف آخر جميل من كرة طويلة ضرب بها المدفع أوسكار مينغيزا دفاعات الخصم، وصلت إلى الفرنسي أنطوان غريزمان ليضعها في المرمى بتسديدة ذكية من فوق الحارس.

ومع حلول الدقيقة 35، استغل غريزمان هفوة كبيرة من دفاع فياريال وتمكن من وضع فريقه في المقدمة بهدف ثان، بقيت بعده شباك الطرفين صامدة حتى إطلاق صافرة النهاية بفوز هو الـ22 لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.

وأصبح برشلونة يمتلك في رصيده 71 نقطة يحتل بها المركز الثالث بفارق أفضلية المواجهات المباشرة خلف غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فياريال عند 49 نقطة وبقي سابعا.