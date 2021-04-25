  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ثنائيّة غريزمان تمكّن برشلونة من هزيمة فياريال

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 20:38

ثنائيّة غريزمان تمكّن برشلونة من هزيمة فياريال
لاعبو الفريقين خلال المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

فاز نادي برشلونة على مضيفه فياريال بهدفين لهدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليحصد الفريق بذلك ثلاث نقاط كاملة مهمّة للغاية في السباق على اللقب.

وقدم الفريقان شوطا أولا غلب عليه الطابع التنافسي، وسط أفضلية من جانب برشلونة الذي كان الأكثر استحواذا والأخطر في محاولاته على مرمى فياريال.

ولم تكن فرص أصحاب الأرض أقل خطورة من منافسه، إذ تمكن الفريق من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 26، بهدف رائع أحرزه النيجيري سامويل شوكويزي بعد أن تلاعب بدفاع برشلونة وحارسه قبل أن يُسكن الكرة داخل الشباك.

(أ ب)

ورد الفريق الكتالوني جاء سريعا بهدف آخر جميل من كرة طويلة ضرب بها المدفع أوسكار مينغيزا دفاعات الخصم، وصلت إلى الفرنسي أنطوان غريزمان ليضعها في المرمى بتسديدة ذكية من فوق الحارس.

ومع حلول الدقيقة 35، استغل غريزمان هفوة كبيرة من دفاع فياريال وتمكن من وضع فريقه في المقدمة بهدف ثان، بقيت بعده شباك الطرفين صامدة حتى إطلاق صافرة النهاية بفوز هو الـ22 لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.

وأصبح برشلونة يمتلك في رصيده 71 نقطة يحتل بها المركز الثالث بفارق أفضلية المواجهات المباشرة خلف غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فياريال عند 49 نقطة وبقي سابعا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الدوري الإسباني
#برشلونة
#فياريا
#الليغا
#غريزمان

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يتعثّر مُجددا: تعادل أمام فيورنتينا
يوفنتوس يتعثّر مُجددا: تعادل أمام فيورنتينا

2021-04-25

مشجعو مانشستر يونايتد يتظاهرون ضد مالكي النادي
مشجعو مانشستر يونايتد يتظاهرون ضد مالكي النادي

2021-04-25

تقرير: سيلتيك مهتم بالتعاقد مع مورينيو
تقرير: سيلتيك مهتم بالتعاقد مع مورينيو

2021-04-25

الأكثر قراءة

مواجهات في القدس والضفّة المحتلّتيْن وفصائل المقاومة

مواجهات في القدس والضفّة المحتلّتيْن وفصائل المقاومة "في حالة انعقاد دائم"

2021-04-24
نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس.. ويلمح لتصعيد في غزة

نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس.. ويلمح لتصعيد في غزة

2021-04-24
قصف للاحتلال في غزة وقذائف من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة

قصف للاحتلال في غزة وقذائف من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة

2021-04-24
بانياس:

بانياس: "3 قتلى في هجوم إسرائيلي على سفينة إيرانية"

2021-04-24
جهود دولية لمنع التصعيد في غزة

جهود دولية لمنع التصعيد في غزة

2021-04-24