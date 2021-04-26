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بايرن ميونخ يستقر على خليفة فليك

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 20:41

بايرن ميونخ يستقر على خليفة فليك
المدرب الألماني هانز فليك (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني حدد موقفه من التعاقد مع المدرب الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، لخلافة مدربه هانز فليك.

وأعلن فليك منذ عدة أيام عن رغبته في الرحيل عن تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، عقب ظهور أنباء تفيد برغبة الاتحاد الألماني في تعيينه خلفًا ليواكيم لوف، ما ربط اسم أليغري ببايرن.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن لن يتعاقد مع أليغري، ومستعد لدفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج، من أجل خلافة فليك.

وحقق فليك مع بايرن السداسية التاريخية في الموسم الماضي، لكن فرصه أكبر من أي مدرب آخر في قيادة منتخب المانشافت، لأنه عمل مساعدًا للوف من قبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#هانز فليك
#ماسيمليانو أليغري
#جوليان ناجلسمان

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