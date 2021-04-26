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سان جيرمان يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة السيتي

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 15:23

سان جيرمان يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة السيتي
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، تلقى دفعة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن بوكيتينو لن يشكو مجددا من الغيابات، وسيخوض مواجهة السيتي بالقوة الضاربة باستثناء خوان بيرنات، المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضحت أيضا أن الفحوصات الطبية التي أجراها كيليان مبابي، جاءت نتائجها مبشرة، وأن الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب في المباراة الأخيرة ضد ميتز، لا تبدو قوية.

كذلك هناك حالة من التفاؤل الشديد بشأن جاهزية ماركينيوس قائد الفريق لمواجهة الفريق الإنجليزي، كما سيكون عبدو ديالو جاهزا لتدعيم جبهة الدفاع الباريسي.

ويحل السيتي ضيفا على بي إس جي، يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#مانشستر سيتي
#دوري أبطال أوروبا

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