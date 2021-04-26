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مدرب برشلونة: حققنا خطوة كبيرة نحو لقب الليغا

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 08:59

مدرب برشلونة: حققنا خطوة كبيرة نحو لقب الليغا
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، سعادته بفوز فريقه على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الليغا.

وذكر كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إنها خطوة كبيرة نحو اللقب، وكل مباراة صعبة، وتعاملنا بشكل جيد بعدما سجلوا هدف التقدم، وصنعنا الفرص، وعانينا في الجزء الأخير من المباراة، لكننا دافعنا بشكل جيد".

وأضاف "في بعض الأحيان عليك أن تعاني، ويمكن أن تواجه خصمًا جيدًا، مما يجعل الأمور صعبة بالنسبة لك، لكننا لم نشعر بالتوتر بعدما استقبلنا الهدف، وفي النهاية حققنا انتصارا في ملعب مُعقد".

وتابع "كان لدينا الكثير من العمق في الهجوم، لأننا حين نُحلل الخصم نرى أنه يلعب بدفاع متقدم، وأعتقد أن رد فعلنا كان مهما، وربما افتقرنا إلى الحيوية في آخر 20 دقيقة، وعلى الرغم من الأخطاء كنا بخير".

وعن غريزمان، علق "لطالما كنت سعيدًا به، فهو يُحسن كفاءته، وبالأمس كان مفتاحا للعودة في المباراة، وهذا ساعدنا ويعطينا الثقة، ونحن بحاجة إلى لاعبين مثله".

وواصل "كانت بداية المباراة صعبة علينا، وفياريال يملك لاعبين جيدين للغاية، وكان خصمًا صعبًا جدًا".

وأتم "تحقيق الثنائية؟ حين تكون خلف المتصدر، يجب لعب مباراة تلو الأخرى، وسيلعب أتلتيكو مدريد ثم سنرى، علينا أن نلعب كل مباراة بهدف الفوز".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#برشلونة
#رونالد كومان
#فياريال
#الدوري الإسباني

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