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كريستيانو قد يرحل عن يوفنتوس لهذه الأسباب!

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 14:44

كريستيانو قد يرحل عن يوفنتوس لهذه الأسباب!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع يوفنتوس الإيطالي لا زال محل شك، سيما وأنه ترددت في الفترة الأخيرة أنباء حول إمكانية رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وبدأت الشائعات تحوم حول مستقبل كريستياو بعد خروج اليوفي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

ووضعت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية السيناريوهات المحتملة لرونالدو في الفترة المقبلة، مؤكدة في تقرير لها إن الرحيل عن يوفنتوس ربما يكون الخيار الواقعي لـ "الدون".

وأوضحت الصحيفة، أن خروج يوفنتوس المبكر من دوري الأبطال وكذلك خروجه من المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، مع تعقد موقف الفريق في التأهل للبطولة القارية في الموسم المقبل، يدعمان تلك الفكرة.

أما السبب الثاني، فيتعلق بعدم قدرة يوفنتوس على دفع راتب رونالدو في الموسم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقالت إن رونالدو لن يقبل في الموسم المقبل أن يقوم بدور "المتفرج" بشأن دوري الأبطال في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن المركز الذي قد ينتهي إليه يوفنتوس هذا الموسم.

وعلقت "بعمر 36 عاما ومهما كان خارقا فلن يكون أمام رونالدو العديد من الفرص ليحصد لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سيكون عليه النظر باهتمام لإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان".

وأشارت إلى أنه على الجانب الاقتصادي "ربما يضطر رونالدو للتنازل قليلا عن تطلعاته المالية، لا سيما في ظل صعوبة الحصول على امتيازات ضريبية في فرنسا وإنجلترا كما هو الحال في إيطاليا".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#دوري أبطال أوروبا
#الدوري الإيطالي

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