يوفنتوس يرفض عرضا للتخلي عن ديبالا

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي رفضا عرضا مقابل الاستغناء عن خدمات لاعبه الأرجنتيني، باولو ديبالا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت تقارير في الأيام الماضية أن ديبالا ضمن الأهداف الرئيسية لأتلتيكو مدريد خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أتلتيكو مدريد عرض على يوفنتوس صفقة تبادلية تتضمن التعاقد ديبالا في الصيف المقبل، نظير خدمات ألفارو موراتا، مهاجم الروخيبلانكوس المعار إلى اليوفي.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لم يقتنع بهذا العرض، رغم أن عقد ديبالا ينتهي بعد عام واحد، واللاعب لم يوافق على التجديد حتى الآن.

وأوضحت أن موراتا مقتنع بالاستمرار مع يوفنتوس، بينما يرحب ديبالا بتغيير وجهته في الموسم المقبل، كما أن اللعب لأتلتيكو مدريد يغريه.