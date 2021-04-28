دورتموند يسعى للاحتفاظ بخدمات هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند الألماني يسعى للاحتفاظ بخدمات لاعبه، النرويجي إيرلينغ هالاند، لموسم آخر.

ومن المعروف أن هالاند (20 عامًا)، يعد هدفًا مهمًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف، ومن بينها برشلونة الذي يسعى لتدعيم هجومه برأس حربة صريح، بنفس قدرات وإمكانيات المهاجم النرويجي الشاب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دورتموند يرغب في الاحتفاظ بهالاند لموسم واحد على الأقل، ولكن للقيام بذلك، سيتعين عليهم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير، أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن دورتموند لن يقبل بأقل من 150 مليون يورو لبيع هالاند، على الرغم من وجود شرط في عقد اللاعب يمنحه حق الرحيل في صيف 2022 مقابل نصف هذا المبلغ فقط.

ويحتل دورتموند حاليًا المركز الخامس في ترتيب البوندسليغا، بفارق نقطة واحدة فقط عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، مع وجود 3 مباريات متبقية على نهاية الموسم.