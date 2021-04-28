  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

زيدان: نتيجة عادلة أمام فريق جيد وتنافسي

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 09:15

زيدان: نتيجة عادلة أمام فريق جيد وتنافسي
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن رضاه بعد تعادل فريقه أمام تشيلسي بهدف لكل منهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر زيدان في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا جيدين أثناء الضغط على تشيلسي في منطقتهم. علينا أن نعترف أنهم فريق جيد وتنافسي".

وبسؤاله عما قاله له بنزيمة أثناء تغييره، بخروجه من الملعب في الدقيقة 90 ونزول رودريغو، أجاب "إنه شيء بيننا، وهو أمر شخصي للغاية، بنزيمة قدم أداء جيدًا. كما أن ميليتاو لعب مباراة رائعة، لكن مثل باقي زملائه عانينا في أول 25 دقيقة، لكن بعد ذلك كنا جيدين".

وتابع "نتيجة عادلة. في الشوط الأول لم نكن الأفضل. تشيلسي فريق جيد للغاية، ويمتلك السرعة المطلوبة".

وعن إراحة اللاعبين آخر الأسبوع، أجاب "سنرى ذلك، وعلينا إدارة الدقائق للاعبين، لأننا لدينا مباراة يوم السبت، وفي العودة يجب أن نكون على ما يرام".

وأردف "كريم بنزيمة مثير للإعجاب، والجهد الذي بذلناه كفريق كان رائعًا. أنا سعيد باللاعبين، وعلينا الذهاب إلى لندن لتسجيل الأهداف".

وزاد "نحتاج إلى الجميع لتسجيل الأهداف، ليس من السهل اللعب في نصف نهائي دوري الأبطال ضد فريق يدافع جيدًا. نحن على المسار الصحيح ولن نسجل 3 أو 4 أهداف كل مباراة".

وأتم "آمل أن يكون راموس معنا، لكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن. أتمنى أن يكون هو وفيرلاند ميندي وفيدي فالفيردي وكل اللاعبين في الفريق معنا".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#تشيلسي
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يقدم عرضا لضم ميسي
باريس سان جيرمان يقدم عرضا لضم ميسي

2021-04-28

وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم
وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

2021-04-28

ريال مدريد وتشيلسي يفترقان بالتعادل
ريال مدريد وتشيلسي يفترقان بالتعادل

2021-04-28

الأكثر قراءة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

2021-04-27
السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

2021-04-27
مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

2021-04-27
اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

2021-04-27
منعا لدخول طفرات كورونا: إسرائيل تتجه لوقف الطيران مع 7 دول

منعا لدخول طفرات كورونا: إسرائيل تتجه لوقف الطيران مع 7 دول

2021-04-27