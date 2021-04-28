زيدان: نتيجة عادلة أمام فريق جيد وتنافسي

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن رضاه بعد تعادل فريقه أمام تشيلسي بهدف لكل منهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر زيدان في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا جيدين أثناء الضغط على تشيلسي في منطقتهم. علينا أن نعترف أنهم فريق جيد وتنافسي".

وبسؤاله عما قاله له بنزيمة أثناء تغييره، بخروجه من الملعب في الدقيقة 90 ونزول رودريغو، أجاب "إنه شيء بيننا، وهو أمر شخصي للغاية، بنزيمة قدم أداء جيدًا. كما أن ميليتاو لعب مباراة رائعة، لكن مثل باقي زملائه عانينا في أول 25 دقيقة، لكن بعد ذلك كنا جيدين".

وتابع "نتيجة عادلة. في الشوط الأول لم نكن الأفضل. تشيلسي فريق جيد للغاية، ويمتلك السرعة المطلوبة".

وعن إراحة اللاعبين آخر الأسبوع، أجاب "سنرى ذلك، وعلينا إدارة الدقائق للاعبين، لأننا لدينا مباراة يوم السبت، وفي العودة يجب أن نكون على ما يرام".

وأردف "كريم بنزيمة مثير للإعجاب، والجهد الذي بذلناه كفريق كان رائعًا. أنا سعيد باللاعبين، وعلينا الذهاب إلى لندن لتسجيل الأهداف".

وزاد "نحتاج إلى الجميع لتسجيل الأهداف، ليس من السهل اللعب في نصف نهائي دوري الأبطال ضد فريق يدافع جيدًا. نحن على المسار الصحيح ولن نسجل 3 أو 4 أهداف كل مباراة".

وأتم "آمل أن يكون راموس معنا، لكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن. أتمنى أن يكون هو وفيرلاند ميندي وفيدي فالفيردي وكل اللاعبين في الفريق معنا".