باريس سان جيرمان يحدد مدة غياب مبابي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كشف حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه، كيليان مبابي.

وسيواجه سان جيرمان نظيره لانس غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

وذكر الفريق الفرنسي في بيان رسمي "يعاني كيليان مبابي من انكماش في ربلة الساق اليمنى".

وأضاف "يواصل خوان بيرنات، عملية التعافي من الإصابة".

وتابع البيان "أجرى ألكسندر لوتيلييه، عملية جراحية بنجاح، بسبب كسر في إصبع يده اليمنى، وتقدر مرحلة تعافيه بنحو 4 أسابيع".

وفي نفس السياق، أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس، أن مبابي سيغيب عن لقاء لانس، بعد شكواه من ألم في ربلة الساق اليمنى.

وأضاف بوكيتينو "نأمل أن يعود قريبًا للفريق".