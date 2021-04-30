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بايرن ميونخ يصدم أحد لاعبيه

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 09:40

بايرن ميونخ يصدم أحد لاعبيه
اللاعب البرتغالي تياغو دانتاس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني تعاقد مع عدد من اللاعبين في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم، لكن غالبيتهم لم يفد الفريق على مدار المواسم.

ومن بين هذه الصفقات، كان لاعب الوسط البرتغالي الشاب تياغو دانتاس، المنضم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للبايرن، معارًا لمدة موسم واحد من بنفيكا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد"، فإن النادي البافاري يبدو في طريقه للتخلي عن صاحب الـ20 عامًا، حيث يميل لعدم تفعيل بند خيار الشراء في عقد اللاعب.

ويتضمن العقد خيارًا يسمح للعملاق الألماني بضم دانتاس نهائيًا مقابل 7.5 مليون يورو فقط، إلا أن اللاعب بات أقرب للعودة إلى النادي البرتغالي بنهاية الموسم.

وتدرب دانتاس مع الفريق الأول بالنادي البافاري في أول 3 أشهر، لكنه كان يلعب ضمن صفوف الفريق الرديف، حيث لم يكن مؤهلًا للعب تحت قيادة هانز فليك قبل شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسجل دانتاس ظهوره الأول مع البايرن في شباط/ فبراير الماضي، وذلك بمشاركته كبديل ضد كولن في البوندسليغا، لكنه لم يشارك بعدها سوى في مباراة واحدة ضد يونيون برلين، حيث بدأ حينها في التشكيلة الأساسية.

ولم يحظ دانتاس بثقة المدرب الألماني بعد ذلك، ليكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء في أغلب مباريات بايرن ميونخ، رغم كثرة الغيابات والإصابات التي طالت الفريق.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#تياغو دانتاس
#الدوري الألماني

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