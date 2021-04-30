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كريستيانو يريد الرحيل عن يوفنتوس

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 14:56

كريستيانو يريد الرحيل عن يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدد الرحيل عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الكروي الجاري.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد نادٍ جديد له بالموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.

وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارًا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويًا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن موقف رونالدو من البقاء تغير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وختمت بأن الأمر بين رونالدو ويوفنتوس يشبه الانفصال لكنهما ما زالا يعيشان معًا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#مانشستر يونايتد

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