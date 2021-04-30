كوتينيو يقترب من العودة إلى البريمييرليغ

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، اقترب من العودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى كوتينيو عملية جراحية مطلع الشهر الجاري، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كوتينيو سينتقل إلى إيفرتون في الصيف المقبل نظير 35 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيفرتون واثق من حسم الصفقة، ويبحث بالفعل عن منزل لكوتينيو.

وأوضحت أن كوتينيو مر بوقت بائس مع برشلونة، منذ مغادرته أنفيلد مقابل 145 مليون إسترليني.

ويريد إيفرتون التأكد من تعافي كوتينيو تمامًا قبل الانتقال إلى صفوف التوفيز، لكن يُعتقد أن الاتفاق بشأن الصفقة قد تم بالفعل بين الناديين.