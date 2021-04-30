مدرب برشلونة يبرر سبب الخسارة أمام غرناطة

برر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، سبب خسارة المباراة البيتية أمام غرناطة بالنتيجة 1-2 إلى الأخطاء الدفاعية وعدم فعالية المهاجمين.

وفوّت ليونيل ميسي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23، فرصة هائلة لجعل النتيجة (2-0)، قبل أن يجد داروين ماتشيس وخورخي مولينا مساحات كبيرة في دفاع برشلونة ليقلبا المباراة لصالح غرناطة في الشوط الثاني.

وتعني هزيمة برشلونة الثانية في آخر 23 مباراة، أن الفريق لم يعد ملك مصيره بيده في الصراع على اللقب.

وقال كومان لشبكة موفيستار "فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني، وارتكبنا أخطاء دفاعية. يجب أن نتقبل هذه الخسارة. هذه هي الحقيقة. حصلنا على فرص للفوز بالمباراة لكن ما باليد حيلة. أمامنا 5 مباريات، وكل المنافسين على اللقب سيواجهون صعوبات".

وتابع "يجب أن نستعد جيدا لمباراة الأحد خارج ملعبنا أمام فالنسيا. لا تزال أمامنا فرصة. يجب أن نتقبل هذه الهزيمة وأن نمضي قدمًا ونستعد للمباراة التالية".

وأردف "لقد حاولنا لكننا لم نصنع فرصا كثيرة، بينما سجلوا الهدفين من الفرص القليلة التي لاحت لهم. أغلقوا مناطقهم وافتقدنا الإبداع".

وزادت الأمور سوءا بطرد كومان بعد هدف ماتشيس في الدقيقة 63 للاحتجاج، ولن يتمكن الآن من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة فالنسيا ناديه السابق وكذلك أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التالية.

وقال كومان "لا أفهم لماذا طردني الحكم. قالوا إن ذلك كان بسبب عدم احترام الحكم الرابع".

وواصل "أود أن أعرف ما الذي كان يتعين علي قوله. تصرف معي بوقاحة. إذا كتبوا شيئا لم أقله في تقرير الحكم فإنني سأفعل شيئا".

يذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى أن طرد كومان، جاء بعد أن قال للحكم الرابع في المباراة "يا لها من شخصية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للوائح، فإن عقوبة إيقاف كومان ستكون بين مباراة واحدة و3 مباريات.