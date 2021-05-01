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ماذا قال صلاح عن مستقبله مع ليفربول؟

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 16:53

ماذا قال صلاح عن مستقبله مع ليفربول؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث النجم المصري، محمد صلاح، عن مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي؛ بعدما ترددت في الآونة الأخيرة أنباء حول إمكانية رحيله عن صفوف "الريدز".

وذكر صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "تجديد العقد مع ليفربول؟ لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عنه".

وأضاف "لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف".

وتابع "طموحاتي مع ليفربول؟ قلت من قبل إنني أريد الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وأريد الفوز مجددًا بدوري أبطال أوروبا".

واختتم "الفوز أمر عظيم، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارًا وتكرارًا. حصد البطولات جزء من مهمتنا".

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ناديه ليفربول، ينتهي في صيف 2023.

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#محمد صلاح
#ليفربول

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