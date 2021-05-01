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مانشستر سيتي يتعاقد مع "ميني ميسي"

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 09:19

مانشستر سيتي يتعاقد مع "ميني ميسي"
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقد وبشكل رسمي مع موهبة أرجنتينية، الذي سينتقل للعب بين صفوفه في الموسم الكروي القادم 2021-2022.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيتي ضم لصفوفه داريو سارمينتو، القادم من إستوديانتس الأرجنتيني، مقابل 5.2 مليون جنيه إسترليني.

وإضافة إلى المبلغ المذكور، سيحصل إستوديانتس على 20% من قيمة بيع اللاعب، في حال أقدم مانشستر سيتي على ذلك.

ويبلغ سارمينتو من العمر 18 عاما، ويُطلق عليه في الملاعب الأرجنتينية اسم "ميني ميسي"، وسيكون لاعبا رسميا في صفوف السيتي، ابتداء من مطلع يوليو/ تموز المقبل.

لكن من المتوقع ألا ينضم سارمينتو للسيتي مباشرةً، حيث ستتم إعارته إلى حين تمكنه من الحصول على تصريح العمل اللازم، وفقا للصحيفة.

ويعتبر سارمينتو ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة مع إستوديانتس، بعدما خاض مباراته الأولى في عام 2019، وعمره 16 عاما و7 أشهر فقط.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#داريو سارمينتو
#إستوديانتس
#ميني ميسي
#بيب غوارديولا

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من عرب 48

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