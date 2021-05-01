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يوفنتوس يتلقى دعما مزدوجا قبل مواجهة أودينيزي

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 09:11

يوفنتوس يتلقى دعما مزدوجا قبل مواجهة أودينيزي
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، تلقى دعما مزدوجا قبل ملاقاة أودينيزي غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الكالتشيو.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا، فإن دانيلو الظهير الأيمن، والجناح فيديريكو كييزا، سيكونان تحت تصرف بيرلو في هذه المباراة.

وأضاف أن البيانكونيري أصبحت لديه تشكيلة كاملة، بعد تعافي معظم لاعبيه من الإصابات، التي لحقت بهم خلال المباريات الأخيرة.

وكان دانيلو قد تعرض للإصابة خلال مباراة فيورنتينا، بينما غاب كييزا بسبب إصابة في أوتار الركبة، أدت لغيابه عن آخر مباراتين.

يشار إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع، في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع نابولي الثالث وميلان الخامس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#أندريا بيرلو
#دانيلو
#فيديريكو كييزا
#أودينيزي
#الدوري الإيطالي

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