  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بوغبا يحدد شروطه لتمديد عقده

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 15:49

بوغبا يحدد شروطه لتمديد عقده
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، بول بوغبا، أعلن عن شروطه لتمديد عقده مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب على التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بوغبا يطلب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 500 ألف إسترليني في العقد الجديد.

وأشارت إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد متمسكون باستمرار بوغبا، ويأملون أن يحدث تقدما في مفاوضات التجديد عقب نهاية بطولة يورو 2020.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، يرفض التجديد مع الشياطين الحمر، إلا عقب التأكد من بقاء بوغبا وتوقيعه على عقد جديد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار: نستطيع التأهل على حساب السيتي
نيمار: نستطيع التأهل على حساب السيتي

2021-05-02

تشيلسي يستهدف خطف هدف برشلونة
تشيلسي يستهدف خطف هدف برشلونة

2021-05-02

زيدان بعد الفوز: سنقاتل حتى النهاية
زيدان بعد الفوز: سنقاتل حتى النهاية

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

2021-05-01
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01