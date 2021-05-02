بوغبا يحدد شروطه لتمديد عقده

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، بول بوغبا، أعلن عن شروطه لتمديد عقده مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب على التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بوغبا يطلب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 500 ألف إسترليني في العقد الجديد.

وأشارت إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد متمسكون باستمرار بوغبا، ويأملون أن يحدث تقدما في مفاوضات التجديد عقب نهاية بطولة يورو 2020.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، يرفض التجديد مع الشياطين الحمر، إلا عقب التأكد من بقاء بوغبا وتوقيعه على عقد جديد.