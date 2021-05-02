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تأجيل قمة يونايتد وليفربول لدواع أمنية

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 21:55

تأجيل قمة يونايتد وليفربول لدواع أمنية
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق مانشستر يونايتد عن تأجيل مباراته أمام نظيره ليفربول والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، وذلك إلى وقت لم يتم تحديده بعد.

وذكر اليونايتد في بيان له "بعد المناقشات بين الشرطة والبريمييرليغ ومجلس أولد ترافورد والأندية، تم تأجيل المباراة أمام ليفربول لدواعٍ أمنية بعد تظاهرات اليوم".

وأضاف "سيتم المناقشة مع البريمييرليغ بشأن تحديد موعد آخر لتلك المواجهة، جماهيرنا تتمتع بالشغف تجاه مانشستر يونايتد، ونتفهم تمامًا حقهم في التعبير عن رأيهم عبر التظاهر السلمي".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان من المقرر أن يستقبل ليفربول اليوم في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جماهير الشياطين الحمر اقتحمت ملعب أولد ترافورد مطالبة برحيل ملاك النادي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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