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تشيلسي يستهدف خطف هدف برشلونة

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 09:45

تشيلسي يستهدف خطف هدف برشلونة
اللاعب الفرنسي أدريان رابيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد أهداف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يرغب في خطف الفرنسي أدريان رابيو، نجم وسط يوفنتوس، قبل الانتقال إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يفكر جديًا في التخلص من رابيو هذا الصيف، رغم أهميته الكبيرة مع الفريق، وخوضه 41 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة عاود اهتمامه بضم رابيو، والذي كان قريبًا من كامب نو قبل انتقاله ليوفنتوس، إلا أنه سيلقى منافسة شرسة من تشيلسي، الذي بدأ يستعيد بريقه تحت قيادة توماس توخيل.

واختتمت الصحيفة، بأن يوفنتوس سيوافق على عرضًا قيمته 17 مليون جنيه إسترليني لبيع رابيو، الذي انضم إلى اليوفي قبل موسمين في صفقة مجانية.

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#تشيلسي
#أدريان رابيو
#تشيلسي
#يوفنتوس

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