ريال مدريد يتخطى أوساسونا بهدفين نظيفين

تخطى ريال مدريد عقبة أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين إيدير غابرييل ميليتاو وكاسيميرو.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 74 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كان عبر كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد في الدقيقة 10، حيث سدد كرة مرت أعلى مرمى أوساسونا.

وحاول كاسيميرو مُباغتة سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا الذي كان متقدما خارج مرماه، وأرسل البرازيلي تسديدة لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 13.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة من مانو سانشيز مهاجم أوساسونا في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 24، أرسل أودريوزولا كرة عرضية من الطرف الأيمن، داخل المنطقة لمسها هازارد بالرأس، لتصل إلى بنزيمة الذي سدد على الطائر أعلى مرمى أوساسونا.

وحرم سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا، إيدين هازارد لاعب ريال مدريد من تسجيل هدف التقدم لفريقه، بتصدي مميز لتسديدته في الدقيقة 26.

وواصل هيريرا تألقه بالتصدي لتسديدة رأسية داخل المنطقة من إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، فحولها إلى الركنية في الدقيقة 27، وتصدى بنفس السيناريو لتسديدة رأسية أخرى من ميليتاو في الدقيقة 29.

وسدد فينيسيوس مهاجم ريال مدريد، كرة اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا في الدقيقة 33.

وسجل جيمي أفيلا مهاجم أوساسونا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 45، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد مونكايولا لاعب أوساسونا كرة قوية، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 54.

ومن ركلة حرة غير مباشرة، نفذها أسينسيو بإرسال كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت إلى ميليتاو وسددها على مرمى الضيوف لكنها مرت دون خطورة في الدقيقة 56.

وحاول رودريغو أن يُسجل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 67، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس سيرجيو هيريرا.

ونجح إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم للميرنغي في الدقيقة 76، من ركلة ركنية حصل عليها أصحاب الأرض ونفذها إيسكو، وصلت إلى ميليتاو الذي سدد كرة رأسية أقصى يسار سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا.

وضاعف كاسيميرو النتيجة لريال مدريد بالهدف الثاني، في الدقيقة 80، حيث تلقى تمريرة في عمق دفاع أوساسونا وسدد مباشرة أسفل يمين سيرجيو هيريرا.

وكاد بنزيمة أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 84، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لولا تصدي حارس أوساسونا.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث، مع تراجع تام للاعبي أوساسونا، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للميرنغي، ويواصل الصراع للحفاظ على لقبه.