زيدان بعد الفوز: سنقاتل حتى النهاية

أبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، سعادته بعد فوز فريقه على أوساسونا بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وذكر زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "سعيد بالأداء خلال مباراة الأمس".

وعن استبدال فاران، كشف "آمل أن يكون شيئا بسيطا، لكن لا يمكنني إخباركم، وفاران يقول إن الأمر بسيط وأنا آمل ذلك".

وأضاف "إراحة مودريتش وكروس؟ لدينا العديد من المباريات، وكان يجب إراحتهم ومنح الفرصة لآخرين، وبلانكو لعب بشكل جيد جدًا، ومرة أخرى خرجنا بشباك نظيفة وهو أمر رائع".

وتابع "الاحتفال الشديد بالهدف الأول؟ أنا سعيد باللاعبين، وحين يكون لدينا 5 فرص في الشوط الأول ولا نسجل يكون الأمر مُحبطًا بعض الشيء، خاصة بالنسبة للاعبين، لكننا تحلينا بالصبر، وسعيد جدًا بهم".

وأردف "لقد تعرضنا للعديد من الإصابات، لكن حصدنا 3 نقاط، وسنقاتل حتى النهاية، وأنا لا أقول إننا سنفوز بالألقاب، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز".

وواصل المدير الفني لريال مدريد "مشاركة هازارد؟ لقد ظهر بشكل جيد، لا سيما وأنه لعب بالقرب من بنزيمة، وكان بمستوى جيد جدًا".

واختتم زين الدين زيدان "نحن بحالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، ونلعب كل 3 أيام وكل التفاصيل مهمة للغاية، لكننا بالأمس كنا جيدين".