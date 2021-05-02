  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نيمار: نستطيع التأهل على حساب السيتي

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 15:56

نيمار: نستطيع التأهل على حساب السيتي
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وذكر نيمار في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان "صعوبة مباراة لانس؟ كنا نعلم أنها ستكون مباراة تنافسية وصعبة، لكننا حصلنا على ما كنا بحاجة إليه وهو الفوز. بالطبع كانت مباراة معقدة بالنسبة لنا".

وأضاف "كان معظم الفريق متعبًا بعض الشيء، عقليًا وليس جسديًا، وكان علينا التعافي في أسرع وقت ممكن لخوض هذه المباراة. ما زال لدينا بعض التفاصيل لتحسينها بالطبع، لكننا حققنا الشيء المهم وهو الفوز، للبقاء في المنافسة على اللقب".

وتابع "كنت صاحب أكبر عدد من اللمسات وارتُكبت ضدك معظم الأخطاء.. كيف تتعامل مع ذلك؟ أحب اللعب بهذه الطريقة، أن ألمس الكرة أكثر، وأساعد الفريق بالكرة وبدونها والمراوغة كثيرًا. من الواضح أنها طريقة مختلفة في اللعب، وأنني بحاجة للتغلب على المنافس، لكن الحكام أيضًا بحاجة لفهم هذه الأمور".

وواصل "هدفي ضد لانس؟ ضغطنا عاليا ولعب دراكسلر الكرة في المرة الأولى، تمكنت من الحفاظ على شجاعتي عند رؤية حارس المرمى يخرج، واخترت وضع الكرة في الزاوية".

وأكمل "مواجهة مانشستر سيتي؟ الشيء المهم الآن هو الراحة، ثم التركيز بشكل كامل على دوري أبطال أوروبا. لدينا مباراة صعبة للغاية، ولكن علينا أن نصدق أننا نستطيع التأهل".

وختم "بغض النظر عن الإحصاءات أو فرصتنا في الفوز. أعتقد أنه يجب على كل باريسي أن يؤمن أننا قادرون على التأهل، سأكون أول من يفعل ذلك. سأقاتل وأفعل كل ما في وسعي لتحقيق الفوز".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#مانشستر سيتي
#لانس
#الدوري الفرنسي
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بوغبا يحدد شروطه لتمديد عقده
بوغبا يحدد شروطه لتمديد عقده

2021-05-02

تشيلسي يستهدف خطف هدف برشلونة
تشيلسي يستهدف خطف هدف برشلونة

2021-05-02

زيدان بعد الفوز: سنقاتل حتى النهاية
زيدان بعد الفوز: سنقاتل حتى النهاية

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

2021-05-01
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01