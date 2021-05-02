نيمار: نستطيع التأهل على حساب السيتي

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وذكر نيمار في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان "صعوبة مباراة لانس؟ كنا نعلم أنها ستكون مباراة تنافسية وصعبة، لكننا حصلنا على ما كنا بحاجة إليه وهو الفوز. بالطبع كانت مباراة معقدة بالنسبة لنا".

وأضاف "كان معظم الفريق متعبًا بعض الشيء، عقليًا وليس جسديًا، وكان علينا التعافي في أسرع وقت ممكن لخوض هذه المباراة. ما زال لدينا بعض التفاصيل لتحسينها بالطبع، لكننا حققنا الشيء المهم وهو الفوز، للبقاء في المنافسة على اللقب".

وتابع "كنت صاحب أكبر عدد من اللمسات وارتُكبت ضدك معظم الأخطاء.. كيف تتعامل مع ذلك؟ أحب اللعب بهذه الطريقة، أن ألمس الكرة أكثر، وأساعد الفريق بالكرة وبدونها والمراوغة كثيرًا. من الواضح أنها طريقة مختلفة في اللعب، وأنني بحاجة للتغلب على المنافس، لكن الحكام أيضًا بحاجة لفهم هذه الأمور".

وواصل "هدفي ضد لانس؟ ضغطنا عاليا ولعب دراكسلر الكرة في المرة الأولى، تمكنت من الحفاظ على شجاعتي عند رؤية حارس المرمى يخرج، واخترت وضع الكرة في الزاوية".

وأكمل "مواجهة مانشستر سيتي؟ الشيء المهم الآن هو الراحة، ثم التركيز بشكل كامل على دوري أبطال أوروبا. لدينا مباراة صعبة للغاية، ولكن علينا أن نصدق أننا نستطيع التأهل".

وختم "بغض النظر عن الإحصاءات أو فرصتنا في الفوز. أعتقد أنه يجب على كل باريسي أن يؤمن أننا قادرون على التأهل، سأكون أول من يفعل ذلك. سأقاتل وأفعل كل ما في وسعي لتحقيق الفوز".