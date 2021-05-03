ميسي يقود برشلونة لتخطي عقبة فالنسيا

تخطى برشلونة عقبة مضيفه فالنسيا بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي (هدفان) وأنطوان غريزمان، في المقابل سجل هدفي فالنسيا اللاعبين غابريل باوليستا وكارلوس سولر باراغان.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 74 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وأضاع الشاب بيدري فرصة تسجيل هدف التقدم المُبكر في الدقيقة 3، بعدما تلقى تمريرة داخل المنطقة من زميله غريزمان لكنه سدد بجانب القائم الأيسر.

وتألق ياسبر سيلسين حارس مرمى فالنسيا، في التصدي لتسديدة أراوخو مدافع برشلونة، الذي استغل كرة عرضية داخل المنطقة من ميسي الذي أرسلها من ركلة حرة للفريق الكتالوني، في الدقيقة 12.

وأضاع جايا فرصة التقدم لفالنسيا في الدقيقة 20، حيث تلقى تمريرة على الطرف الأيسر وانطلق وسدد كرة أرضية، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لتير شتيغن حارس برشلونة.

وتصدى شتيغن لتسديدة من على حدود المنطقة من راسيتش لاعب فالنسيا في الدقيقة 25.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، في الدقيقة 31، انبرى لتنفيذها ميسي نجم وقائد البارسا، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى سيليسين.

وأضاع بيدري مرة أخرى فرصة التقدم لبرشلونة في الدقيقة 40، حيث مرر له جوردي ألبا كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه فشل في وضع الكرة داخل الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر سولير لاعب فالنسيا كرة في العمق لزميله جيديش الذي انطلق في المنطقة وراوغ بيكيه مدافع برشلونة، قبل أن يُسدد كرة تصدى لها تير شتيغن وحولها إلى ركنية في الدقيقة 49.

ونفذ سولير لاعب الخفافيش الركنية، والتي وصلت إلى غابرييل باوليستا الذي سدد الكرة بالرأس في الشباك بسهولة في الدقيقة 50.

وأهدر كوريا لاعب فالنسيا فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد بقوة أعلى مرمى تير شتيغن.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بعد لمسة يد على لاتو مدافع فالنسيا، وانبرى لتنفيذها ليونيل ميسي الذي سدد على يسار سيليسين الذي تصدى للكرة، لكنها ارتدت أمام بيدري الذي سدد وتصدى لها الدفاع، قبل أن تعود لميسي الذي وضعها في الشباك.

ونجح أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 63، حيث سدد زميله فرينكي دي يونغ كرة رأسية تصدى لها سيليسين حارس فالنسيا، لترتد أمام غريزمان الذي أسكنها الشباك.

وسجل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 69، من ركلة حرة مميزة على حدود منطقة الجزاء، حيث سدد أقصى يسار الحارس سيليسين، وارتطمت الكرة في القائم قبل أن تسكن الشباك.

وقلص كارلوس سولير الفارق لفالنسيا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة من زميله، وأرسل تسديدة صاروخية أقصى يمين تير شتيغن.

واستمرت المحاولات من الطرفين، لكن دون أي فعالية تُذكر، لتنتهي المباراة بفوز صعب لبرشلونة، ليواصل صراعه على لقب الليغا.